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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн не станет переезжать в зарубежный чемпионат

24 Апреля 2023 • 15:36 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
27.04 22:15

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн в случае своего ухода хотел бы остаться в Английской премьер-лиге. По информации от журналиста Мэтта Лоу, форвард хочет продолжить погоню за рекордом Алана Ширера и стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги.

Напомним, контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года. Уже в ближайшее межсезонье «Манчестер Юнайтед» постарается переманить англичанина в своей ряды. Ранее футболистом также интересовалась мюнхенская «Бавария», но Гарри не намерен переезжать в Бундеслигу.

Сейчас Кейн занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ. Для нового рекорда форварду нужно забить 54 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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ТОТТЕНХЭМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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