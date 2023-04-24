Кейн не станет переезжать в зарубежный чемпионат

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн в случае своего ухода хотел бы остаться в Английской премьер-лиге. По информации от журналиста Мэтта Лоу, форвард хочет продолжить погоню за рекордом Алана Ширера и стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги.

Напомним, контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года. Уже в ближайшее межсезонье «Манчестер Юнайтед» постарается переманить англичанина в своей ряды. Ранее футболистом также интересовалась мюнхенская «Бавария», но Гарри не намерен переезжать в Бундеслигу.

Сейчас Кейн занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ. Для нового рекорда форварду нужно забить 54 гола.