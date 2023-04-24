«Манчестер Юнайтед» - фаворит в гонке за Осимхеном

«Манчестер Юнайтед» является фаворитом в гонке за форвардом Виктором Осимхеном, который сейчас блистает в составе «Наполи». Об этом рассказывает портал Goal со ссылкой на Football Insider.

Отмечается, что «Челси», возможно, придётся отказаться от планов по подписанию Осимхена из-за ситуации с финансовым fair play.

Виктору Осимхену 24 года. В сезоне 2022/2023 нигериец провёл за «Наполи» 32 официальных матча, в которых забил 26 голов и отдал пять голевых передач на партнёров. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Осимхена в 100 миллионов евро.

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