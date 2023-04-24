Кулибали недоволен в Англии

Защитник «Челси» Калиду Кулибали не чувствует себя счастливым в Англии. Об этом на своих страницах рассказывает La Gazzetta dello Sport. Отмечается, что 31-летний футболист рассчитывает в ближайшее трансферное окно вернуться в Италию, где он уже выступал за «Наполи».

Ранее появлялась информация о том, что телефонный разговор с Кулибали провёл главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Сенегальский защитник в летнее межсезонье может перебраться в Турин.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Калиду Кулибали в 25 миллионов евро. Действующий контракт игрока в Лондоне рассчитан до средины 2026 года.