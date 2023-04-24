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Заха может остаться в «Кристал Пэлас», но хочет от руководства определённых гарантий

24 Апреля 2023 • 15:19 Комментировать
Вулверхэмптон
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Кристал Пэлас
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25.04 21:30

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха раздумывает над тем, чтобы остаться в своей нынешней команде, несмотря на интерес со стороны многих топ-клубов АПЛ. По информации от журналиста Саймона Филлипса, ивуариец будет готов принять предложение о новом контракте с зарплатой в размере 12 миллионов евро в год, если получит от руководства гарантии о еврокубковых амбициях.

Источник сообщает, что Заха в будущем хотел бы помочь «Кристал Пэлас» пробиться в еврокубки, но если руководство не даст гарантий качественных усилений на трансферном рынке, Уилфрид наверняка уйдёт.

Напомним, в услугах нападающего заинтересованы такие клубы, как «Челси», «Арсенал» и «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Уилфрид Заха
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ВУЛВЕРХЭМПТОН КРИСТАЛ ПЭЛАС
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