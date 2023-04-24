Одна из главных задач «Манчестер Юнайтед» на трансферное лето заключается в трансфере первоклассного нападающего. В сфере интересов «красных дьяволов» находится звёздный Гарри Кейн, который выступает за «Тоттенхэм». Как сообщает Telegraph Sport, манкунианцы начали делать первые шаги. В настоящий момент клуб проводит комплексную проверку того, какой может быть реальная стоимость Кейна, и как нужно будет вести переговоры с председателем «шпор» Даниэлем Леви.

Действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до средины 2024 года. Если 29-летний форвард в ближайшее время не продлит контракт, то Леви окажется в сложной ситуации. «Шпорам», возможно, придётся продать своего лидера, чтобы не потерять через год бесплатно.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» будет требовать за Гарри Кейна 100 миллионов фунтов.

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