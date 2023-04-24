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«Манчестер Юнайтед» хочет купить звезду в нападение – первые шаги сделаны слухи

24 Апреля 2023 • 14:50 Комментировать

Одна из главных задач «Манчестер Юнайтед» на трансферное лето заключается в трансфере первоклассного нападающего. В сфере интересов «красных дьяволов» находится звёздный Гарри Кейн, который выступает за «Тоттенхэм». Как сообщает Telegraph Sport, манкунианцы начали делать первые шаги. В настоящий момент клуб проводит комплексную проверку того, какой может быть реальная стоимость Кейна, и как нужно будет вести переговоры с председателем «шпор» Даниэлем Леви.

Действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до средины 2024 года. Если 29-летний форвард в ближайшее время не продлит контракт, то Леви окажется в сложной ситуации. «Шпорам», возможно, придётся продать своего лидера, чтобы не потерять через год бесплатно.  

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» будет требовать за Гарри Кейна 100 миллионов фунтов. 

Известны планы «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке – кто уйдёт из клуба

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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