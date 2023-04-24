«Реал» может подписать защитника из АПЛ

В прессе давно появляется информация о желании «Реала» усилить фланги обороны. Переехать на «Сантьяго Бернабеу» может защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял. Слухи подогрел отец 24-летнего бразильского футболиста.

«Существует большая вероятность того, что Эмерсон покинет «Тоттенхэм». Мы считаем, что ему пора сделать большой скачок и перейти в команду, которая борется за титулы. Думаю, он подходит такому гиганту, как «Реал», - слова отца футболиста приводит Goal со ссылкой на Charla Podcast.

Эмерсон Роял оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 25 миллионов евро.