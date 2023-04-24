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Компани отреагировал на слухи о «Челси» и «Тоттенхэме»

24 Апреля 2023 • 14:34 Комментировать

Венсана Компани, под руководством которого «Бёрнли» досрочно вышел в Премьер-лигу, слухи связывают с двумя лондонскими грандами – с «Челси» и «Тоттенхэмом». Оба клуба в настоящий момент ищут постоянного главного тренера.

Сам Компани снова дал комментарий по поводу информации, которая появляется в прессе.

«Это пустой вопрос. Мне всегда жаль журналиста, который задаёт такой вопрос, потому что он ничего не получает в качестве ответа. Ещё до старта сезона я принял решение, что не буду ввязываться в такие спекуляции»,  - сказал Компани talkSPORT.

Ближайший матч «Бёрнли» проведёт 25 апреля – против «Блэкберна».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Бёрнли Венсан Компани
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