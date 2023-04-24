Компани отреагировал на слухи о «Челси» и «Тоттенхэме»

Венсана Компани, под руководством которого «Бёрнли» досрочно вышел в Премьер-лигу, слухи связывают с двумя лондонскими грандами – с «Челси» и «Тоттенхэмом». Оба клуба в настоящий момент ищут постоянного главного тренера.

Сам Компани снова дал комментарий по поводу информации, которая появляется в прессе.

«Это пустой вопрос. Мне всегда жаль журналиста, который задаёт такой вопрос, потому что он ничего не получает в качестве ответа. Ещё до старта сезона я принял решение, что не буду ввязываться в такие спекуляции», - сказал Компани talkSPORT.

Ближайший матч «Бёрнли» проведёт 25 апреля – против «Блэкберна».