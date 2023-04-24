«Тоттенхэм» может уволить временного тренера после 1:6

В воскресенье «Тоттенхэм» потерпел оглушительное фиаско в Премьер-лиге, проиграв в гостях у «Ньюкасла» с результатом 1:6. В руководстве лондонского клуба после этого результата рассматривают вариант с отставкой Кристиана Стеллини с поста временного тренера команды. Об этом на своих страницах рассказывает The Athletic.

Стеллини на временной основе принял «Тоттенхэм» в конце марта после отставки Антонио Конте. Впрочем, результаты команды не улучшились, и «шпоры» рискуют пролететь мимо Лиги чемпионов.

По данным источника, новым временным тренером «Тоттенхэма» может стать Райан Мэйсон, который сейчас помогает Стеллини.