Форвард Жоау Фелиш входит в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом на своих страницах рассказывает TodoFichajes. По данным источника, «сливочные» придумали довольно хитрый план по подписанию 23-летнего португальца. В «Реале» понимают, что «Атлетико» не станет вести переговоры по трансферу своего игрока в стан принципиального противника. В такой ситуации «сливочные» хотят провернуть сделку через «Челси». Идея в том, чтобы лондонский клуб купил Фелиша у «Атлетико», а затем перепродал «Реалу».

Как известно, в настоящий момент Жоау Фелиш выступает за «Челси» на правах аренды.