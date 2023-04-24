Руководство «Челси» близко к назначению Маурисио Почеттино на пост главного тренера «синих».

По информации The Guardian, аргентинский специалист является фаворитом после отказа бывшего наставника «Баварии» Юлиана Нагельсманна. Сообщается, что в Лондоне растёт уверенность в том, что переговоры с Почеттино завершатся успешно после нескольких успешных бесед с новыми владельцами «Челси». Тем не менее сделка с Маурисио не согласована, поэтому Тодд Бёли и его окружение не исключают возможность приглашения других кандидатов на случай провала переговоров с Почеттино.

Напомним, что «Челси» сменил четырёх тренеров в нынешнем сезоне. До конца сезона «пенсионерами» будет руководить легенда лондонского клуба Фрэнк Лэмпард.