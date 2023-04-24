Закария может усилить французский топ-клуб

Полузащитник лондонского «Челси» Денис Закария может продолжить карьеру во французском чемпионате. Согласно данным журналистов Todofichajes, в переходе швейцарского футболиста заинтересован «Марсель». Сделку могут оформить в летнее трансферное окно.

За «Челси» Закария выступает на правах аренды. Полноценный контракт опорника принадлежит туринскому «Ювентусу». Трансферный ценник игрока составляет 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 26-летний полузащитник принял участие в семи поединках, в которых не отметился результативными действиями.