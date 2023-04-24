Роуз отреагировал на разгром «Тоттенхэма» со счётом 1:6

Экс-защитник лондонского «Тоттенхэма» Дэнни Роуз высказался о разгромном поражении команды от «Ньюкасла» в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «чёрно-белых».

«Было очень много ошибок. Все, о чем я думал весь матч, - это «почему я безработный?», - передает слова защитника BBC Sport.

В настоящий момент 32-летний защитник является свободным агентом. Его последним местом работы был «Уотфорд».

После 32 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» с 53 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лондонцы отстают от идущего четвертым «МЮ» на шесть баллов.