«Челси» отреагировал на интерес «Барселоны» к Джеймсу

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс имеет вариант продолжения карьеры в каталонской «Барселоне». Как сообщил посредством своих социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, в стане «пенсионеров» знают об интересе «сине-гранатовых» к футболисту.

Источник отмечает, что лондонцы не планируют отпускать Джеймса в каталонский гранд грядущим летом. В «Челси» считают Риса одним из ключевых футболистов команды.

Джеймс недавно заключил с лондонцами долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года. Сумма потенциального трансфера оценивается в 70 миллионов евро.