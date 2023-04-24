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Гвардиола назвал новую трансферную цель «Манчестер Сити»

24 Апреля 2023 • 10:45 Комментировать

Защитник Аарон Хики, правами на которого владеет «Брентфорд», может перебраться в «Манчестер Сити». Об этом сообщается на страницах таблоида The Sun.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола лично заинтересован в трансфере 20-летнего исполнителя. Испанский наставник считает, что Хики обладает всеми качествами, чтобы успешно заиграть в составе «горожан».

Стоимость потенциальной сделки оценивается в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Хики поучаствовал в 20 поединках Английской премьер-лиги. Защитник не отметился результативными действиями, при этом получив шесть желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Брентфорд Аарон Хики Трансферы футбола - зима 2023
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