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Маунт провёл позитивные переговоры с руководством «Челси»

24 Апреля 2023 • 10:37 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
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26.04 21:45

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт всё ещё может остаться в клубе и продлить свой контракт. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, хавбек провёл позитивные переговоры с владельцами клуба, которые дали понять, что хотят сохранить игрока на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, ранее у Маунта и руководства «Челси» возникли разногласия по поводу нового контракта. Всё шло к тому, что «пенсионеры» начали рассматривать продажу Мэйсона летом, а «Ливерпуль» определил полузащитника как одну из своих главных трансферных целей.

Источник отмечает, что после недавнего разговора с Маунтом, руководство «Челси» теперь позитивно настроено по поводу нового контракта с англичанином.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт
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ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
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