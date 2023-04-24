Маунт провёл позитивные переговоры с руководством «Челси»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт всё ещё может остаться в клубе и продлить свой контракт. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, хавбек провёл позитивные переговоры с владельцами клуба, которые дали понять, что хотят сохранить игрока на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, ранее у Маунта и руководства «Челси» возникли разногласия по поводу нового контракта. Всё шло к тому, что «пенсионеры» начали рассматривать продажу Мэйсона летом, а «Ливерпуль» определил полузащитника как одну из своих главных трансферных целей.

Источник отмечает, что после недавнего разговора с Маунтом, руководство «Челси» теперь позитивно настроено по поводу нового контракта с англичанином.