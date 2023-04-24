Гвардиола рассказал, как относится к Артете

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об отношениях со своим бывшим ассистентом Микелем Артетой, ныне занимающим пост главного тренера лондонского «Арсенала».

«Наши отношения с Микелем изменились, ведь я сейчас в Манчестере, а он находится в Лондоне. Мы не так часто видимся. Артета занят своей работой, а я своей. Однако привязанность и уважение останутся между нами навсегда», - передает слова Гвардиолы таблоид Daily Mail.

Матч между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» состоится в среду, 26 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Перед этой игрой «канониры» опережают «горожан» на пять баллов, но у команды Гвардиолы есть игра в запасе.