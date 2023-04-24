Снейдер раскритиковал новичка «Челси», купленного за 100 млн евро

Экс-футболист мадридского «Реала» Уэсли Снейдер высказался об игре полузащитника лондонского «Челси» Энцо Фернандеса, на которого «пенсионеры» потратили 100 миллионов евро.

«Будь я владельцем, который выделил 100 миллионов на него, то я бы сильно злился. Не считаю Фернандеса каким-то выдающимся игроком. Много говорилось о том, что он сильно помог сборной Аргентины на чемпионате мира. Все считали, что он будет так же играть за «Челси», однако это вообще не так», - передает слова Снейдера RTL.

В нынешнем сезоне 22-летний аргентинский полузащитник провел за «синих» 15 поединков во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.