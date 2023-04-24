Почеттино считает Колвилла фундаментальным защитником для «Челси»

Фаворит на пост главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино определил Леви Колвилла как фундаментального центрального защитника для клуба на ближайшие годы. Напомним, в этом сезоне англичанин выступает на правах аренды за «Брайтон».

«Челси» в скором времени хочет продлить контракт с Колвиллом, который сумел пробиться в основной состав «Брайтона» под руководством Роберто де Дзерби. Англичанин проводит свой дебютный сезон в Премьер-лиге.

Ранее к Колвиллу приписывали интерес со стороны таких клубов, как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». У Леви есть контракт с «Челси», который истекает летом 2025 года.