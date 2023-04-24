Тен Хаг высказался о финале «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг, который тренирует «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о предстоящем финале Кубка Англии против «Манчестер Сити». Накануне «красно-белые» победили в полуфинале «Брайтон» (0:0, 7:6 по пенальти).

«Это будет прекрасный финал, но пока наши мысли сосредоточены на других вещах. Для нас очень важно попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Нужно хорошо показать себя в предстоящих играх. В этом сезоне мы показали, что способны это делать», - передает слова тен Хага BBC Sport.

Финальный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоится в субботу, 3 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.