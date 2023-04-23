«Милан» нацелился на топ-игрока «Манчестер Сити»

В последнее время Кайл Уокер стал менее значимым футболистом для «Манчестер Сити». Действующий контракт защитника рассчитан до конца сезона 2023/2024, и «горожанам» было бы разумно расстаться с игроком ближайшим летом, чтобы не потерять через год бесплатно.

Как сообщает The Telegraph, подписать Уокера в летнее трансферное окно хочет «Милан». В обозримом будущем могут стартовать переговоры.

В конце весны Кайлу Уокеру исполнится 33 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Уокер провёл 27 матчей, в которых отдал один голевой пас.