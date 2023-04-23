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Клопп дал понять, кто заменит Фирмино

23 Апреля 2023 • 18:42 Комментировать

Роберто Фирмино по завершению сезона покинет «Ливерпуль» в статусе свободного агента. Главный тренер команды Юрген Клопп дал понять, что бразильца заменит Коди Гакпо, выступающий за «красных» с января.

«Думаю, Бобби [Фирмино] вдохновлял многих форвардов. Что касается Коди, то в 23 года он был капитаном своего прежнего клуба. Я не мог понять, почему это произошло так рано, но когда он приехал сюда, то я понял. Он очень умный парень, настоящий командный игрок и так далее.

Гакпо – очень хороший футболист. Он может играть за острие, может играть на флангах, может играть в центре, может играть немного выше. Он может создать свой собственный путь в «Ливерпуле», ведь мы не должны искать того, что будет таким же, как Фирмино. Никто не является Бобби», - сказал Клопп, чьи слова приводит портал Goal.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Роберто Фирмино Коди Гакпо
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