Клопп дал понять, кто заменит Фирмино

Роберто Фирмино по завершению сезона покинет «Ливерпуль» в статусе свободного агента. Главный тренер команды Юрген Клопп дал понять, что бразильца заменит Коди Гакпо, выступающий за «красных» с января.

«Думаю, Бобби [Фирмино] вдохновлял многих форвардов. Что касается Коди, то в 23 года он был капитаном своего прежнего клуба. Я не мог понять, почему это произошло так рано, но когда он приехал сюда, то я понял. Он очень умный парень, настоящий командный игрок и так далее.

Гакпо – очень хороший футболист. Он может играть за острие, может играть на флангах, может играть в центре, может играть немного выше. Он может создать свой собственный путь в «Ливерпуле», ведь мы не должны искать того, что будет таким же, как Фирмино. Никто не является Бобби», - сказал Клопп, чьи слова приводит портал Goal.