Ковачич выбрал себе новый топ-клуб

В летнее трансферное окно полузащитник Матео Ковачич может покинуть «Челси». Лондонский клуб, похоже, будет открыт к продаже хорвата за год до истечения срока его контракта, ведь «пенсионерам» нужно сократить состав, чтобы вписаться в правила финансового fair play.

Как сообщает Fichajes, Ковачич хочет перейти в «Манчестер Сити» и поработать под руководством Хосепа Гвардиолы. Испанский специалист тоже заинтересован в подписании хорвата, которому скоро исполнится 29 лет.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Матео Ковачича в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» начинает переговоры по переходу Ковачича в свои ряды.