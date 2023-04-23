«Вест Хэм» забил 4 гола на поле «Борнмута»

Недавно пребывавшие в зоне вылета «Борнмут» и «Вест Хэм» провели матч в одни ворота. Хозяева почти безраздельно контролировали мяч, но не могли справиться с быстрыми атаками противника. Майкл Антонио после подачи углового в упор пробил «со второго этажа». На 12-й минуте Лукас Пакета аналогично замкнул прострел, только уже с игры. Под перерыв Деклан Райс с рикошетом сделал счет разгромным. Вишенкой на торте стал гол Пабло Форнальса пяткой - 4:0.

«Молотобойцы» поднялись на 13-е место, у соперника на одно очко меньше.