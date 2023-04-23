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«Вест Хэм» забил 4 гола на поле «Борнмута»

23 Апреля 2023 • 17:54 Комментировать
Борнмут
0:4
Вест Хэм
окончен

Недавно пребывавшие в зоне вылета «Борнмут» и «Вест Хэм» провели матч в одни ворота. Хозяева почти безраздельно контролировали мяч, но не могли справиться с быстрыми атаками противника. Майкл Антонио после подачи углового в упор пробил «со второго этажа». На 12-й минуте Лукас Пакета аналогично замкнул прострел, только уже с игры. Под перерыв Деклан Райс с рикошетом сделал счет разгромным. Вишенкой на торте стал гол Пабло Форнальса пяткой - 4:0.

«Молотобойцы» поднялись на 13-е место, у соперника на одно очко меньше.

Протокол игры  
Борнмут0:4Вест Хэм
  5'Антонио Майкл (0:1)
  12'Пакета Лукас (0:2)
  43'Райс Деклан (0:3)
  72'Форнальс Пабло (0:4)
Нето МурараМефам КрисСтивенс ДжекКелли Ллойд 62' (Уттара Данго ( 62') Смит Адам 61' (Энтони Джейдон ( 61') Тавернер МаркусРотуэлл Джо 46' (Мур Киффер ( 46'  48') Хефферсон Лерма 75' (Кук Льюис ( 75') Кристи Райан 62' (Винья Матиас ( 62') Биллинг ФилипСоланке Доминик
Запасные: Семеньо АнтуанТраверс МаркЗабарный ИльяСенеси Маркос
Фабьянски Лукаш  67'Цоуфал Владимир 83' (Керер Тило ( 83') Зума КуртАгер Наиф  56'Крессуэлл АаронСоучек ТомашРайс ДекланПакета Лукас 76' (Даунс Флинн ( 76') Боуэн Джаррод 76' (Корне Максвелл ( 76') Антонио Майкл 65' (Форнальс Пабло ( 65') Бенрахма Саид 65' (Ингс Дэнни ( 65')
Запасные: Лансини МануэльОгбонна АнджелоЭмерсон ПалмиериАреола Альфонс
23 апреля. Стадион "Виталити" (Борнмут).

 

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