«Вест Хэм» забил 4 гола на поле «Борнмута»

Недавно пребывавшие в зоне вылета «Борнмут» и «Вест Хэм» провели матч в одни ворота. Хозяева почти безраздельно контролировали мяч, но не могли справиться с быстрыми атаками противника. Майкл Антонио после подачи углового в упор пробил «со второго этажа». На 12-й минуте Лукас Пакета аналогично замкнул прострел, только уже с игры. Под перерыв Деклан Райс с рикошетом сделал счет разгромным. Вишенкой на торте стал гол Пабло Форнальса пяткой - 4:0.
«Молотобойцы» поднялись на 13-е место, у соперника на одно очко меньше.
Протокол игры
|5'Антонио Майкл (0:1)
|12'Пакета Лукас (0:2)
|43'Райс Деклан (0:3)
|72'Форнальс Пабло (0:4)
Нето Мурара•Мефам Крис•Стивенс Джек•Келли Ллойд62' (Уттара Данго (62') •Смит Адам61' (Энтони Джейдон (61') •Тавернер Маркус•Ротуэлл Джо46' (Мур Киффер (46') • 48'Хефферсон Лерма75' (Кук Льюис (75') •Кристи Райан62' (Винья Матиас (62') •Биллинг Филип•Соланке Доминик
Запасные: Семеньо Антуан•Траверс Марк•Забарный Илья•Сенеси Маркос
Фабьянски Лукаш• 67'Цоуфал Владимир83' (Керер Тило (83') •Зума Курт•Агер Наиф• 56'Крессуэлл Аарон•Соучек Томаш•Райс Деклан•Пакета Лукас76' (Даунс Флинн (76') •Боуэн Джаррод76' (Корне Максвелл (76') •Антонио Майкл65' (Форнальс Пабло (65') •Бенрахма Саид65' (Ингс Дэнни (65')
23 апреля. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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