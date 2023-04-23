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«Челси» работает над трансфером топ-форварда из Серии А

23 Апреля 2023 • 16:13 Комментировать

«Челси» надеется на осуществление трансфера форварда Рафаэла Леау из «Милана». Как сообщает португальская газета A Bola, представители руководства лондонского клуба встречались с представителями руководства «Спортинга». Они обсуждали задолженность Леау перед лиссабонским клубом за расторжение контракта (около 20 миллионов евро). «Челси» может заплатить эту сумму «львам» в рамках сделки по 23-летнему португальцу.

Как известно, Рафаэл Леау сейчас ведёт переговоры с «Миланом» о продлении контракта. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 80 миллионов евро.

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Милан Челси Рафаэл Леау трансферы футбола - лето 2023
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