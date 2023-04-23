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Хаби Алонсо может стать тренером «Вест Хэма»

23 Апреля 2023 • 16:04 Комментировать

Нынешний наставник «Байера» Хаби Алонсо может вернуться в английский футбол, где он долгое время выступал в качестве игрока, в частности, за «Ливерпуль». Возможностью его приглашения активно интересуется «Вест Хэм», который ищет замену для шотландского специалиста Дэвида Мойеса.

Впрочем, пока что в клубе еще не решили, будут ли расставаться с Мойесом, многое зависит от ситуации с европейскими турнирами, выступление в которых для «Вест Хэма» еще продолжается, уточняет The Sun. Хаби Алонсо возглавил «Байер» осенью прошлого года. Мойес работает с лондонским клубом с 2019 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Хаби Алонсо Байер
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