«Барселона» положила глаз на двух игроков из АПЛ

«Барселона» рассматривает варианты по усилению состава на летнее трансферное окно. Как сообщает испанское издание Sport, в сфере интересов каталонской команды находятся два футболиста из Премьер-лиги - полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта и вингер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха.

Контракты Кейта и Заха с «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас» истекают в конце июня, то есть подписать их летом можно будет бесплатно. Для «Барселоны» это важно, учитывая финансовые проблемы клуба.

В воскресенье вечером «Барселона» проведёт домашний матч Ла Лиги против «Атлетико». Не пропустите текстовую трансляцию.