«Реал» начал переговорный процесс с «Челси» по Каю Хаверцу. Об этом на своих страницах рассказывает 90min. Мадридский клуб обсуждает с лондонцами возможность трансфера 23-летнего немца в ближайшее трансферное окно.

Отмечается, что «Реал» рассматривает Хаверца как преемника для Карима Бензема, выходящего на закат футбольной карьеры.

Кай Хаверц – очень разносторонний футболист. Он способен играть не только на острие атаки, но также из глубины и на позиции правого вингера. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 60 миллионов евро.

Добавим, что за «Челси» Хаверц выступает с сентября 2020 года.