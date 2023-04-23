Клопп нашёл топ-нападающего для «Ливерпуля»

Нападающий гладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам, у которого истекает контракт с немецким клубом, сменит команду в летнее трансферное окно. По сообщениям Sky Sports, 25-летний форвард входит в сферу интересов «Ливерпуля». Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп лично настаивает на трансфере игрока.

В споре за Маркуса «Ливерпулю» придется столкнуться с серьезной конкуренцией. Заполучить нападающего хотят «Ньюкасл», миланский «Интер» и каталонская «Барселона».

Тюрам выступает за «Боруссию» с лета 2019 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии нападающий провел 27 поединков, записав на свой счет 13 забитых мячей и пять результативных передач.