Фаворитом на должность главного тренера «Челси» сначала считали Луиса Энрике, затем – Юлиана Нагельсманна, а теперь – Маурисио Почеттино. Есть информация, что аргентинский специалист продвинулся в переговорах с «пенсионерами» и даже обсудил с руководителями клуба трансферные вопросы.

По данным The Telegraph, футболисты «Челси» поддерживают назначение Почеттино. Футболисты воодушевлены перспективой работы под руководством аргентинца, чей уровень они считают высоким.

Маурисио Почеттино почти год находится без работы после ухода из «ПСЖ». Ранее в Англии специалист работал в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме».

«Челси» обсуждал кандидатуру Зидана, но фаворитом является другой тренер