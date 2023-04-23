Уолкотт: «Надеюсь, «Арсенал» выиграет оставшиеся матчи и станет чемпионом»

Форвард «Саутгемптона» Тео Уолкотт, долгое время выступавший за лондонский «Арсенал», высказался о голе в ворота «канониров» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги. Встреча на «Эмирейтс» завершилась вничью со счетом 3:3.

«Мой сын будет огорчен тем, что я не отпраздновал гол, но я не мог себе позволить это. Надеюсь, что «Арсенал» выиграет оставшиеся матчи и станет чемпионом Англии», - передает слова нападающего портал Goal.com.

34-летний нападающий выступал за «канониров» с 2006 по 2018 год. Он принял участие в 397 поединках за лондонцев, в которых записал на свой счет 108 забитых мячей и 80 голевых передач.