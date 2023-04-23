Аллегри провёл переговоры с защитником «Челси»

Сенегальский защитник Калиду Кулибали может покинуть лондонский «Челси» и вернуться в чемпионат Италии, где ранее выступал за «Наполи». Как информирует La Gazzetta dello Sport, в услугах африканца заинтересован туринский «Ювентус».

«Старая синьора» хочет оформить аренду игрока без права обязательного выкупа. Главный тренер команды Массимилиано Аллегри уже провел телефонные переговоры с Кулибали.

Калиду пополнил ряды «Челси» летом прошлого года. Он заключил с «пенсионерами» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до окончания сезона-2025/2026.

В нынешнем сезоне АПЛ защитник провел 22 матча, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.