«Ливерпуль» отказался от трансфера Гвардиола

Защитник сборной Хорватии и немецкого «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол не перейдет в «Ливерпуль», об этом рапортует Football Insider.

Источник отмечает, что мерсисайдцы хотел бы видеть в своих рядах Гвардиола, однако их отпугнул высокий ценник игрока. В связи с этим сделка вряд ли состоится.

Ранее в прессе сообщалось о готовности лондонского «Челси» заплатить за Йошко порядка 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 21-летний хорват провел 26 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и получил одну желтую карточку. Контракт защитника с «быками» истекает летом 2027 года.