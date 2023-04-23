Клуб АПЛ готовится взорвать летний трансферный рынок

Руководство «Ньюкасла» планирует провести серьезную трансферную кампанию по завершении нынешнего сезона, об этом посредством своих социальных сетей сообщил журналист Габриэль Санс.

Одной из приоритетных трансферных целей «сорок» является атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» Рафинья Диас. Другие цели английского клуба, претендующего на попадание в Лигу чемпионов, пока не раскрываются.

Ближайший матч «Ньюкасл» проведет против лондонского «Тоттенхэма» сегодня, 23 апреля. После 30 проведенных матчей «чёрно-белые» набрали 56 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.