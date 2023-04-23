Трансфер бразильского форварда в «Челси» сорвался

Форвард Виктор Роке, права на которого принадлежат бразильскому «Атлетико Паранаэнсе», не перейдет в лондонский «Челси», утверждает Football Insider.

Напомним, что в зимнее трансферное окно «пенсионеры» пытались оформить переход игрока, однако тогда сделка не состоялась из-за проблем с финансовым фэйр-плей. На тот момент стоимость трансфера оценивалась в 35-40 миллионов евро.

18-летний нападающий выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с апреля 2022 года. Срок действующего трудового соглашения с Роке с нынешним клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.