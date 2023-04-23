Гвардиола высказался о Грилише

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о полузащитнике команды Джеке Грилише. Испанский тренер отметил высокий профессионализм футболиста.

«Мы приехали на базу, а Джек уже давно находился там. Он проходил реабилитацию, чтобы быть готовым, если понадобится команде. В предыдущем клубе он не привык играть долгое время по три матча в неделю. Грилиш лучше всех знает свое тело и возможности», - передает слова испанца пресс-служба клуба.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 27-летний полузащитник принял участие в 24 поединках, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.