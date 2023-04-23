Гвардиола: «Фанатам «Манчестер Юнайтед» не стоит бояться требла «Манчестер Сити»...

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался насчет того, что болельщики «Манчестер Юнайтед» боятся, что «горожане» оформят требл по итогам нынешнего сезона.

«Им не нужно бояться, мы же соседи. Соседи всегда добры друг к другу», - передает слова испанского специалиста Sky Sports.

Напомним, что «Манчестер Сити» претендует на победу в Лиге чемпионов, Английской премьер-лиге и Кубке страны.

В полуфинале Лиги чемпионов подопечные Гвардиолы встретятся с мадридским «Реалом, а в АПЛ отстают от лидирующего «Арсенала» на пять баллов. В Кубке Англии «горожане» вышли в финал.