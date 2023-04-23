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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Фанатам «Манчестер Юнайтед» не стоит бояться требла «Манчестер Сити»

23 Апреля 2023 • 09:58 Комментировать (4)

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался насчет того, что болельщики «Манчестер Юнайтед» боятся, что «горожане» оформят требл по итогам нынешнего сезона.

«Им не нужно бояться, мы же соседи. Соседи всегда добры друг к другу», - передает слова испанского специалиста Sky Sports.

Напомним, что «Манчестер Сити» претендует на победу в Лиге чемпионов, Английской премьер-лиге и Кубке страны.

В полуфинале Лиги чемпионов подопечные Гвардиолы встретятся с мадридским «Реалом, а в АПЛ отстают от лидирующего «Арсенала» на пять баллов. В Кубке Англии «горожане» вышли в финал.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Хосеп Гвардиола
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Комментарии (4)
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типафутбольныйаналитик
23 Апреля 2023 в 10:35
Как бы не проиграли Реалу. Но думаю у Сити есть шанс на победу против Реала.
ингерман
23 Апреля 2023 в 10:27
ай пепка прав - не нада бояца.. особенно хворасту с ржавым.. им надыть проста нАчать балеть за силу.. А-ха-ха-ха! )))
yerk
23 Апреля 2023 в 10:25
Прoгнозы футбольных матчей i-n-f-o-s-t-a-v-k-i-.-r-u
NOBODY
23 Апреля 2023 в 10:06
Гвардиола: «Фанатам «Манчестер Юнайтед» не стоит бояться требла «Манчестер Сити»...

потому что требла не будет )))
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