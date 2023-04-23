Гвардиола: «Не хочу выиграть Лигу чемпионов, а потом оказаться на дне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о борьбе за трофеи в нынешнем сезоне. «Горожане» сохраняют шансы оформить требл в текущей кампании.

«В какой-то из сезонов можно сделать требл. При этом я не хочу выиграть Лигу чемпионов, а потом оказаться на дне. Наш клуб весь стабилен. Работаю в нем, потому что мы побеждаем, иначе бы меня тут не было.

Сейчас нам предстоит финальный отрезок сезона, и команда борется за самые важные трофеи. Парни – молодцы, благодарю их», - передает слова испанского тренера Daily Mail.

В последнем матче «Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:0.