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«Манчестер Юнайтед» рискует потерять звёздного защитника до конца сезона

23 Апреля 2023 • 09:39 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан, получивший повреждение в матче Лиги Европы против «Севильи», может пропустить остаток нынешнего сезона. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Саймон Маллок.

Согласно сведениям журналиста, после повторного обследования появились опасения относительно скоро восстановления французского футболиста. Ранее из-за травмы «красные дьяволы» лишились аргентинского защитника Лисандро Мартинеса.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Рафаэль провел 21 поединок, в которых получил одну желтую карточку. Трудовое соглашение француза рассчитано до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан
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