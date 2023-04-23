Рой Кин назвал главное препятствие «Манчестер Сити» к треблу

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о шансах «Манчестер Сити» на оформление требла в нынешнем сезоне.

«Я знаю, насколько тяжело выигрывать трофеи. Поэтому если «Манчестер Сити» сделает требл, это будет отличная работа. Но впереди у команды еще много препятствий. Особенно это касается мадридского «Реала». В Кубке Англии команда Гвардиолы фаворит, как и в АПЛ.

Пройти «Реал» - очень сложная задача. Это серьезная проблема на пути к треблу», - передает слова ирландца Manchester Evening News.

Напомним, что «Манчестер Сити» и «Реал» встретятся в рамках полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.