Месси или Холанн: Руни выбрал лучшего футболиста мира

Экс-нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о лидере «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне, сравнив норвежца с 35-летним аргентинцем Лионелем Месси.

«Холанн – лучший игрок мира в данный момент. Месси? Лионель является величайшим футболистом, однако прямо сейчас никто не превосходит Эрлинга. Он лучший в мире, достаточно посмотреть на его цифры и выступления», - передает слова Руни The Times.

В текущем сезоне Холанн принял участие в 42 поединка во всех турнирах, в которых отметился 48 забитым мячами и шестью результативными передачами. На счету Месси 20 голов и 19 ассистов в 36 играх.