Не менее десяти футболистов раздумывают над уходом из «Челси»

Предстоящим летом в лондонском «Челси» может пройти очень серьезная фильтрация состава, причем вовсе не только по инициативе руководства клуба.

Дело в том, что, как сообщает Standard, не менее десяти игроков раздумывают над уходом из клуба, в связи с тем, что «Челси» практически лишился шансов на выступления в европейских турнирах в следующем сезоне. Такого с лондонцами не случалось уже много лет.

Сейчас лондонский клуб занимает только одиннадцатое место в турнирной таблице английского чемпионата. В последний раз «Челси» становился чемпионом Англии в 2017 году при Антонио Конте.