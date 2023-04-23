«Брайтон» охотится за 16-летним талантом из «Селтика»

Английский «Брайтон» успешно выступает в нынешнем сезоне, но также успешны и его селекционеры, которые отыскали подходящего клубу игрока в Шотландии. Речь о 16-летнем Ронане Фернсе, защитнике «Селтика». Как уточняет Football Insider, «Брайтон» близок к соглашению, результатом которого станет трансфер игрока в стан «чаек».

Фернс является игроком юношеской сборной Шотландии и за ним следят и другие клубы из высшей лиги английского футбола. Но именно «Брайтон», как подчеркивает источник, наиболее серьезно относится к вопросу и настойчивее остальных в своем интересе.