Кастань: «Большая победа»

«Лестер» добыл волевую победу в игре с «Вулверхэмптоном» в матче тридцать второго тура чемпионата Англии, победный гол за пятнадцать минут до конца игры забил Тимоти Кастань. Он прокомментировал итоги поединка.

- Я видел, как мсчастливы фанаты, потому что мы действительно показали футбол получше, чем в предыдущих матчах. Мы сыграли агрессивнее. Это большая победа. Сейчас мы увереннее в себе, - цитирует слова Кастаня BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «лисам» предстоит попробовать отужинать «павлинами» из Лидса, эта игра состоится вечером во вторник, двадцать пятого апреля.