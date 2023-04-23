Жота: «Счастлив снова забить»

Португальский защитник «Ливерпуля» Диогу Жота очень доволен матчем тридцать второго тура английского чемпионата, в котором его команда смогла обыграть «Ноттингем Форест», а сам португалец снова забил два мяча - ранее, в начале недели, он уже делал это в игре с «Лидсом».

- Для нас было очень важно выиграть, после того, как мы сделали это в предыдущей игре. Игра была непростой, как мы, впрочем, и ожидали. Соперник дважды отыгрывался. Нам надо прибавить в обороне. Сам я очень счастлив, что снова забил, во втором матче подряд, - цитирует слова Жоты BBC Sport.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Вест Хэмом».