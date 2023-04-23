Тарковски: «Мы очень разочарованы ничьей»

В тридцать втором туре АПЛ «Эвертон» сыграл по нулям с «Кристал Пэлас», и в стане «ирисок» не очень довольны таким результатом. В частности, защитник клуба Джеймс Тарковски пояснил, что его команда заслуживала полноценные три очка.

- Мы очень разочарованы. Мы были в борьбе, у нас был шанс получить три очка. Не хочется терять уверенность в себе, несмотря на непростой сезон. У нас очень хорошие игроки, впереди еще шесть матчей, мы постараемся поменьше смотреть в турнирную таблицу, - цитирует слова Тарковски BBC Sport.

В следующем туре «Эвертон» примет в домашнем матче «Ньюкасл».