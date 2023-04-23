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Айвен Тони: «Чуть-чуть не считается»

23 Апреля 2023 • 03:43 Комментировать

В тридцать втором туре английского чемпионата «Брентфорд» был близок к победе над «Астон Виллой», но гости ушли от поражения буквально за две минуты до конца игры. Автор гола «Брентфорда» Айвен Тони прокомментировал итоги игры, он сожалеет, что его команде не хватило выдержки.

- Чуть-чуть, увы, не считается. Мы должны были организоваться лучше в конце игры и прикончить ее. Тем не менее, играли мы хорошо, двигаемся в правильном направлении. Надеюсь, покажем это в игре против «Челси», - цитирует слова Тони BBC Sport.

Матч с лондонским «Челси» состоится в среду, двадцать шестого апреля.  

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Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Астон Вилла айвен тони
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