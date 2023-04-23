Тренер «Лестера»: «Мы показали характер»

«Лестер» сумел добыть победу в игре тридцать второго тура английского чемпионата, это случилось в игре против «Вулверхэмптона». Дин Смит, исполняющий обязанности наставника «лис», прокомментировал успех, он считает, что его команда смогла продемонстрировать свой характер.

- Это была тяжелая, но заслуженная победа. Я думаю, что у нас были лучшие шансы, а во второй половине игры мы смогли показать характер, - цитирует слова Смита BBC Sport.

В следующем своем матче в рамках английского чемпионата «Лестер» сразится с «Лидсом», это случится уже во вторник, двадцать пятого апреля.