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Лопетеги: «Проиграли важный матч»

23 Апреля 2023 • 02:59 Комментировать
Лестер
2:1
Вулверхэмптон
окончен

В матче тридцать второго тура английского чемпионата «Вулверхэмптон» не сумел поддержать свои успехи последних матчей и проиграл на выезде «Лестеру». Испанский наставник «волков» Хулен Лопетеги расстроен произошедшим.

- Поражение всегда оставляет горький привкус, потому что мы выходим на поле побеждать. Это был очень важный матч. Но мы проиграли. Жаль, но уже ничего не изменить. Для спасения придется сражаться и мы будем делать это, - цитирует слова Лопетеги BBC Sport.

В следующем матче «Вулверхэмптон» примет дома «Кристал Пэлас», это случится уже во вторник, двадцать пятого апреля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Хулен Лопетеги
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