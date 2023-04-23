Лопетеги: «Проиграли важный матч»

В матче тридцать второго тура английского чемпионата «Вулверхэмптон» не сумел поддержать свои успехи последних матчей и проиграл на выезде «Лестеру». Испанский наставник «волков» Хулен Лопетеги расстроен произошедшим.

- Поражение всегда оставляет горький привкус, потому что мы выходим на поле побеждать. Это был очень важный матч. Но мы проиграли. Жаль, но уже ничего не изменить. Для спасения придется сражаться и мы будем делать это, - цитирует слова Лопетеги BBC Sport.

В следующем матче «Вулверхэмптон» примет дома «Кристал Пэлас», это случится уже во вторник, двадцать пятого апреля.