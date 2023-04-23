Ходжсон: «В прошлом команда такие матчи проигрывала»

В матче тридцать второго тура английского чемпионата «Кристал Пэлас» заработал очко в игре с «Эвертоном», и наставник «орлов» Рой Ходжсон вполне доволен таким результатом. Он считает, что игра оказалась непростой.

- Мы понимали, что игра будет непростой, я знал, что соперник настроен решительно, он будет задавать нам вопросы на поле. В прошлом такие игры «Кристал Пэлас» обычно проигрывал. Сейчас у нас 37 очков, но это не предел, в последних четырех матчах мы взяли десять очков, почему мы не набирать их и дальше, - цитирует слова Ходжсона BBC Sport.

В следующем туре «Кристал Пэлас» сыграет с «Вулверхэмптоном».