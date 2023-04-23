Стив Купер: «Обидно получить три гола»

В матче тридцать второго тура английского чемпионата «Ноттингем Форест» уступил «Ливерпулю», хотя и сумел дать бой гранду, забив тому два мяча. Наставник «лесников» Стив Купер заявил, что испытывает чувство разочарования итогами матча.

- Конечно, всегда приятнее побеждать, чем проигрывать, но я рад тому, что мы придерживались игрового плана, успешно реализовали свои возможности, и на этом фоне пропустить три мяча - большое разочарование, - цитирует слова Купера BBC Sport.

В следующем туре «Ноттингем Форест» сразится в домашнем матче с «Брайтоном», это случится 26 апреля.